Надеяться на справедливость МОК не стоит, заявил министр спорта Подмосковья

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Недопущенные российские спортсмены оспорят решение Международного олимпийского комитета.

Российские атлеты хотят оспорить решение Международного олимпийского комитета об их недопуске на Олимпиаду 2018. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Министерства спорта Московской области.

Апелляции уже отправили в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Ознакомиться с исками суды должны в кратчайшие сроки. Решение о допуске российских атлетов Федеральный суд Швейцарии и CAS должны вынести в среду, 7 февраля.

Несколькими днями ранее комиссия МОК не допустила 13 оправданных атлетов и двух тренеров из российской сборной, которых оправдал CAS.

"Международный олимпийский комитет не был готов к оправдательному приговору Спортивного арбитражного суда в отношении российских спортсменов. Квоты российской сборной уже давно ушли нашим конкурентам. Этим и объясняется нежелание МОК мириться с решением CAS", — высказал свое мнение министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что комитет поставит себя в неудобное положение, если он откажет иностранным спортсменам, которые получили "российские" квоты.

Терюшков отметил настрой российских спортсменов: "Радует настрой наших олимпийцев решительно бороться за своим права за несколько дней до начала самих Игр, но так как МОК уже проигнорировал оправдательный приговор CAS, надеяться на справедливость с их стороны не стоит".