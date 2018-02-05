Смертность от туберкулеза снизилась на четверть в Подмосковье в 2017 году

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Регион занимает по этому показателю 13 место среди российских регионов.

Смертность от туберкулеза в Подмосковье за год снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, такие данные Росстата привел телеканал "360". В 2017 году от туберкулеза в Московской области скончались 180 человек, тогда как в 2016 году от этой болезни в регионе умер 231 человек.

"В Подмосковье последние несколько лет наблюдается заметное снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от этой болезни. Всего в регионе насчитывается 14 медицинских организаций и 30 кабинетов на базе центральных районных больниц, где оказывают медпомощь больным туберкулезом", — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Для профилактики туберкулеза необходимо регулярно проходить обследования, делать флюорографию и вести здоровый образ жизни, напомнил министр и порекомендовал жителям пройти вакцинацию для повышения устойчивости организма к туберкулезу.