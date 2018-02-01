В Московской области с 2013 года удвоилось число туристов

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Поток туристов в Подмосковье за пять лет вырос с восьми миллионов до 14 миллионов человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра культуры региона Оксану Косареву.

Специально для туристов в Подмосковье был разработан событийный календарь. Каждый месяц насыщен фестивалями, которые и привлекают туристов. В 2013 году их было всего восемь миллионов, в 2017 году это число удалось увеличить до 14 миллионов, рассказала Оксана Косарева.

Большой поток туристов ожидается в Московской области в этом году в связи с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года. Например, в Бронницах число аргентинских болельщиков может превысить число местных жителей, отмечается в материале.

Чемпионат мира по футболу FIFA откроется 14 июня и завершится 15 июля 2018 года. Чемпионат примут 11 российских городов. Девять сильнейших сборных мира расположатся в Подмосковье, где для них подготовили специальные тренировочные базы.