Мособлдума намерена ужесточить требования к качеству питания в школах

МОСКВА, 31 янв — РИА новости. Мособлдума намерена ужесточить требования к питанию в образовательных учреждениях. После случаев отравления детей в образовательных учреждениях депутаты Московской областной думы приняли решение пересмотреть требования к качеству питания школьников в сторону ужесточения. Об этом сообщил телеканал "360".

Случаи отравления сотрудников образовательных учреждений и учащихся происходят по всей России. Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы, заявил, что для исключения подобных инцидентов на территории Московской области, необходимо обеспечить высокое качество обслуживания со стороны всех посредников и соисполнителей по выигранным конкурсам на организацию питания детей. Спикер регионального парламента пообещал, что областная Дума займется этим вопросом и дал поручение профильным комитетам Мособлдумы (по здравоохранению, аграрной политике и экономике) провести совместное мероприятие, к которому также привлечь представителей профильных госструктур, отраслевого бизнеса и общественных деятелей.

Игорь Брынцалов особо подчеркнул необходимость выработки единого системного подхода к закупке общественного питания в образовательных и социальных учреждениях.

В начале года в Московской области сотрудники и учащиеся кадетской школы в Люберцах были госпитализированы с диагнозом "острая пищевая токсикоинфекция". А в конце января отравились ученики школы-интерната в Электростали.

Как отметил спикер Мособлдумы, примерно в то же время, когда в Люберцах отравились ученики кадетской школы, такой же случай произошел в Мурманской области (отравились 40 человек) и Свердловской области (там отравились 24 учащихся). Председатель Мособлдумы констатировал, что проблема отравлений в образовательных учреждениях — системная, и не только на региональном, но и на федеральном уровне.