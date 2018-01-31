В Подмосковье за год создали более 50 тысяч рабочих мест

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В прошлом году на предприятиях Подмосковья было создано более 50 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики региона Игоря Коханого.

"За 2017 год на предприятиях Московской области создали более 50 тысяч новых рабочих мест. На 3% зафиксирован рост экономики в регионе, на 10% выросло производство", — сказал Игорь Коханый.

Он также подчеркнул, что средняя зарплата на территории Московской области в настоящее время составляет 46 тысяч рублей, до 2020 года планируется увеличить уровень средней зарплаты до 55 тысяч рублей.