В Подмосковье развернули мобильные пункты обогрева

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. На территории Московской области спасатели развернули два мобильных пункта обогрева. Это связано с ухудшением погоды. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на дежурного офицера ГУ МЧС России по Подмосковью.

Ожидается, что в московском регионе пройдет метель, а температура воздуха может опуститься до —8 градусов.

Пункты обогрева работают в Волоколамском и Можайском районах. Сообщается, что в случае ухудшения погодных условий, в Подмосковье появятся еще несколько мобильных пунктов. Они уже приведены в готовность.

Всего в регионе действуют 535 стационарных пунктов обогрева.