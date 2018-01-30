Врачам в Подмосковье предоставят 270 квартир по соципотеке в 2018 году

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В 2017 году в Московской области жилье по социальной ипотеке приобрели 293 медработника.

Власти Московской области предоставят в этом году врачам 270 квартир по социальной ипотеке. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного Минздрава Дмитрия Маркова.

Щелковский и Ленинский районы лидируют по выдаче социального жилья. По словам министра, напряженность сохраняется в районах, в которых не выделили квартиры. Это Звенигород, Краснознаменск, Раменское, Серпухов и Котельники.

Годом ранее по программе соципотеки жилье приобрели 293 медработника.

Программа "Социальная ипотека" действует в Московской области с 2016 года. Она доступна работникам соцсферы: врачам, учителям, молодым ученым и специалистам. Поддержку по программе получают те работники, которые заключили с областными учреждениями трудовой договор на 10 лет. В рамках программы государство выплачивает стоимость квартиры, специалисту остается гасить только проценты по кредиту.