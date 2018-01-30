Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 15% в МО

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В 2017 году в Московской области от сердечно-сосудистых заболеваний умерло на 6,5 тысячи человек меньше, чем в 2016 году.

В Подмосковье уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова. По сравнению с 2016 годом этот показатель удалось снизить на 15% или 6,5 тысячи человек.

"По данным Росстата, за январь‐декабрь 2017 года смертность от болезней системы кровообращения в Подмосковье снизилась на 15% по сравнению с 2016 годом", — сообщил Дмитрий Марков.

Тенденции к снижению удалось добиться благодаря строительству новых медучреждений, а также налаживанию системы маршрутизации пациентов. Так, в регионе введены 22 сосудистых отделения и центра. А на базе Московской областной станции медицинской помощи в онлайн-режиме работает центр мониторинга службы скорой помощи, который проводит ежедневный анализ информации о местах госпитализации граждан.

