Турпоток увеличится в Подмосковье в 2 раза при создании комфортных условий

29 янв — РИА Новости. В прошлом году регион посетили около 14 миллионов туристов.

Поток туристов в Подмосковье может увеличится в два раза при создании более комфортных и гостеприимных условий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра культуры Московской области Оксану Косареву.

"Обладая огромнейшим туристическим потенциалом, Московская область пока не достигла пика, своего максимума, потому что для Московской области 14 миллионов туристов – это не предел. При создании более комфортных, более гостеприимных условий на территории области у нас есть возможность увеличить этот поток в полтора-два раза", — сообщила Оксана Косарева, министр культуры Московской области.

В рамках круглого стола в Московской областной думе сегодня также обсуждали тему развития волонтерства в сфере культуры и туризма. По словам Косаревой, на территории региона осуществляется сотрудничество с добровольческими движениями. Оно затрагивает сферу туризма и культурную сферу.