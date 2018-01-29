Детский хор из Красногорска одержал победу на конкурсе в Японии

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Конкурс состоялся 25 января и был посвящен жертвам землетрясений и цунами на востоке Японии.

Детский хор девочек из Красногорска победил в Международном конкурсе в Японии, став обладателем золотого диплома. Конкурс состоялся 25 января и был посвящен жертвам землетрясений и цунами на востоке Японии. В мероприятии принял участие 21 коллектив из восьми стран мира. Красногорский хор "Алые паруса" стал единственным представителем России.

Организаторы не вводили ограничений по возрасту для участников и провели соревнование в одной номинации "Music of spirit and faith" ("Музыка силы и духа"). Церемония награждения состоялась 28 января в концертном зале "Bunka Hal".

31 января хор "Алые паруса" примет участие в концерте, который пройдет в посольстве России в Токио. На приеме ожидается присутствие Общества дружбы и японского политического истеблишмента.