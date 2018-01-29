Самым популярным местом для отдыха в Подмосковье стал Наро-Фоминск

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Специалисты составили рейтинг по итогам прошлого года.

Для отдыха в Подмосковье в выходные туристы чаще всего выбирают Наро-Фоминский городской округ. Рейтинг был составлен по итогам 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

В десятку рейтинга самых популярных среди туристов мест вошли Наро-Фоминск, Мытищи, Истра, Солнечногорск, Егорьевск, Клин, Чехов, Жуковский, Волоколамск и Раменское.

В 2017 году в среднем туристы бронировали жилье в выходные на две ночи. Стоимость за жилье составляла от 7,5 до 17 тысяч рублей. Дешевле всего можно было остановиться на ночь в Жуковском.