В Подмосковье начнут применять новую методику лечения инсульта

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В 2017 году смертность от болезней системы кровообращения в МО снизилась на 14,3%.

В Подмосковье впервые начнут применять новую методику лечения больных с острым ишемическим инсультом. Данные операции будут проходить в сосудистом центре Мытищинской ГКБ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

По словам главы ведомства, ишемический инсульт является самой распространенной формой нарушений мозгового кровообращения. Основными признаками болезни являются слабость или онемение в руке или ноге, нарушение речи или ее понимания, потеря координации движения, а также перекос или онемение одной половины лица.

"При выявлении этих признаков необходимо срочно звонить в скорую помощь, ведь от быстроты реакции зависит дальнейший прогноз для больного", — рассказал Дмитрий Марков.

С помощью нового метода можно будет извлечь тромботические массы из сосудов головного мозга пациента. Если больной оперативно обратился к медикам – есть вероятность минимизировать тяжкие последствия болезни.