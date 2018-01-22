Школьники из Подольска выведут на орбиту свой спутник

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Собственный спутник планируют запустить учащиеся школы №9.

Учащиеся подольской школы №9 планируют запустить свой спутник. "Роскосмос" поможет вывести его на орбиту, а собирать аппарат будут на уроках астрономии. Об этом сообщил телеканал "360".

Для составления прогноза погоды ученики подольской школы используют данные с трех спутников, которые поступают в центр космического мониторинга образовательного учреждения. А через год школьники смогут связываться с собственным спутником.

"С ним можно связываться: получать от него сигнал, подавать на него сигнал, но никакого другого управления здесь не будет. Это простейший инструмент, на котором отрабатывается приемо-передающая система" — отметил учитель технологии Алексей Бобырев.

С помощью 3D-принтера уже распечатали макет спутника, а также его обклеили солнечными батареями. Внутри аппарата – аккумулятор, лампочки и несколько плат. Детали для спутника доставит спецкомпания, а соберут его уже школьники. Готовый аппарат на МКС запустит "Роскосмос", а оттуда его выведут в открытый космос на одну орбиту с МКС.

После завершения программы наблюдать за космическими объектами можно будет в любое время, а сейчас школьный телескоп позволяет делать это только ночью и только в ясную погоду. Но на нем отрабатывают все возможные внештатные ситуации.

"Только здесь мы можем какие-то технические неполадки устранить, а в космосе уже нет. Поэтому нам здесь нужно отладить максимальное количество таких неприятных вещей, которые могут теоретически возникнуть", — подчеркнул студент Московского политехнического университета Никита Самойлов.

Такая школьная программа рассчитана на пять лет. Первый спутник подольских школьников могут вывести на орбиту уже в конце года.

