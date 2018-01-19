Около 60 тысяч браков заключено в 2017 году в Подмосковье

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Это на 6,4% больше показателей 2016 года.

Более 58,5 тысячи браков было заключено в Подмосковье в прошлом году. Это на 6,4% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу первого зампредседателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Самыми популярными именами для новорожденных в 2017 году в Московской области стали мужские имена: Александр, Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Матвей и Михаил, женские: Алиса, Анастасия, Анна, Виктория, Дарья, Мария, Полина и София.

В декабре 2017 года органы ЗАГС России отметили 100-летие со дня образования. В Подмосковье насчитывается 106 органов записи актов гражданского состояния.