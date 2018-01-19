Почти 100 тысяч квартир было построено в Подмосковье с января по ноябрь

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Стоимость строительства 1 квадратного метра жилья составила для застройщика в среднем 50 446 рублей.

С января по ноябрь 2017 года на территории Московской области объем ввода жилья в эксплуатацию увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлстат.

За счет собственных и заемных средств населения было введено в действие около трех миллионов квадратных метров жилья. Доля этих домов составила 40,6% от общего объема введенного жилья.

Для застройщиков средняя стоимость строительства 1 квадратного метра жилья составила 50 446 рублей. 98,1% построенных объектов являются зданиями жилого назначения.

В ноябре 2017 года на территории Подмосковья ввели в строй 854,5 тысячи квадратных метров жилья, что почти на 15% превысило показатель за ноябрь 2016 года.

В ноябре 2017 года общий объем строительных работ составил более 36 миллиардов рублей, при этом в годовом выражении показатель снизился на 13,7%, а в месячном — на 1,3%. Объем работ и услуг в строительстве в январе-ноябре 2017 года составил 299,8 миллиарда рублей, что на 3,1% ниже уровня января-ноября 2016 года.