Подмосковье вошло в топ-3 популярных туристических регионов в праздники

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Лидером новогоднего рейтинга стала Москва, также в тройку попал Краснодарский край.

Рейтинг городов и регионов России по популярности у туристов в Новый год составили в одном из аналитических агентств. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство культуры Московской области.

Лидером рейтинга стала Москва, которую посетили 4,8 миллиона человек. Подмосковье заняло второе метро. Московскую область в праздники посетило 2,7 миллиона человек. Третья строчка рейтинга – у Краснодарского края. В регион в праздники приехали 600 тысяч туристов.

Глава подмосковного Минкульта Оксана Косарева заявила, что число туристов, которые побывали в Московской области в новогодние праздники в этом году, стало больше на 200 тысяч. Самыми популярными городами региона стали Сергиев Посад, Коломна, Дмитров и Истра.

"Именно эти территории, напомню, входили в один из приоритетных проектов региона "Повышение привлекательности основных туристических территорий Московской области", который был успешно реализован в прошлом году", — добавила Оксана Косарева.

В новогодние каникулы туристы активно посещали подмосковные музеи. Популярностью пользовались отели и пансионаты, в которых проводились программы с Дедом Морозом и Снегурочкой, концерты и конкурсы.