В Подмосковье утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Комитет по ценам и тарифам Подмосковья утвердил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья.

Подмосковный комитет по ценам и тарифам провел исследования рынка жилья в регионе, после чего утвердил предельную и среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья по муниципалитетам региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу госведомства.

Исследования показали, что цены на квадратный метр подмосковного жилья в I квартале этого года в целом не изменились и остались на уровне прошлого года.

Больше всего один квадратный метр общей площади жилья стоит в Котельниках — 107,59 тысячи рублей, дешевле всего один квадратный метр жилья обходится в Рошале — 29 тысяч 791 рубль.

При приобретении жилья уникальным специалистам в рамках подпрограммы "Социальная ипотека" региональной госпрограммы "Жилище" используется средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья.

Для жилья, приобретаемого за счет подмосковного бюджета (например, для реализации работ по переселению из аварийного жилья путем предоставления переселенцам жилых помещений или предоставления квартир детям-сиротам), используется предельная стоимость квадратного метра жилья.

Как разъяснила председатель Комитета по ценам и тарифам Наталья Ушакова, анализ рынка жилья проводился с целью максимально эффективного расходования бюджетных средств, так как завышенная стоимость жилья не позволяет исполнять госпрограммы в полном объеме, а заниженная — приводит к срывам аукционов.

В Московской области в рамках исполнения государственной программы "Жилище" в 2017 году было приобретено 452 квартиры уникальным специалистам и 769 квартир было приобретено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

