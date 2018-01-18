В Московской области восстановят полуразрушенную усадьбу "Гребнево"

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Московская областная дума возьмет на контроль судьбу полуразрушенной усадьбы "Гребнево" в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олега Рожнова.

Усадьба "Гребнево" представляет собой обширный архитектурно-парковый ансамбль XVIII-XIX вв. Она расположена в 30 километрах к северо-востоку от МКАД на территории Гребневского сельского поселения Щелковского района. Рожнов подчеркнул, что обращение к депутатам по вопросу сохранения усадьбы "Гребнево" поступило в декабре. По его словам, это очень ценный объект культурного значения.

"Было принято решение провести выездное заседание в усадьбе "Гребнево", она находится в федеральной собственности. Будем ставить вопрос о ее сохранении. Либо передать ее на региональный уровень, либо принимать какие-то меры по спасению усадьбы", – Олег Рожнов, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма.

К историко-архитектурному комплексу усадьбы и деревни Гребнево относятся: главный усадебный дом (1780—90 гг.), Храм Гребневской иконы Божьей Матери (1791 г.); парадные въездные ворота (триумфальная арка, 1821 г.); церковь Николая Чудотворца (Никольская церковь, 1823 г.); восточный флигель (1780—90 гг.); западный флигель (1780—90 гг.); каретный двор (XIX век); конюшня (XIX век); скотный двор (XIX век); усадебная ограда (сер. XVIII в.); "Голицынская" больница (1830—32 гг.) в деревне Новая слобода.

С начала XX века усадьба постепенно теряла свой исторический облик. В 1960 году "Гребнево" объявили памятником архитектуры республиканского значения. После того, как в 2016 году в усадьбе обрушились конструкции главного дома, объект был выставлен на торги. Но никто так и не изъявил желания приобрести данную усадьбу.