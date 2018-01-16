Юным спортсменам спортшколы Воскресенска вручили новую форму от Putin Team

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Игроки спортивной школы "Химик" Воскресенска получили новую хоккейную форму, которую им вручили представители общественного движения Putin Team. Об этом сообщил телеканал "360". На церемонии присутствовал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Организатор общественного движения Putin Team — известный хоккеист Александр Овечкин. Его мать, чемпионка мира, Европы и двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина вручила детям форму от имени своего сына.

Вручая форму, Татьяна Овечкина пожелала юным спортсменам успехов. Говоря об общественном движении Putin Team, Татьяна Овечкина сказала, что гордится тем, что ее сын — организатор движения и отметила, что ее сын — лидер не только на площадке, но и в жизни. По словам Татьяны Овечкиной, цель движения — привлечь молодежь к спорту и показать людей, с кого стоит брать пример.

Ученикам спортивной школы вручили 20 комплектов формы. Президент Федерации хоккея Московской области, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по хоккею Валерий Каменский отметил, что ребята из Воскресенска "вышли с горящими глазами", и "видно, что они любят хоккей и любят свой город". Кроме того он выразил надежду, что дети надолго запомнят новую форму, так как она относится к самому последнему выпуску.

После вручения новой формы между командами "Химика" состоялся дружеский матч, участие в котором приняли хоккеисты 2007 и 2008 годов рождения. Затем состоялась автограф-сессия.