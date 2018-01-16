Более двух тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Московской области в 2018 году будет проведен капитальный ремонт 2,6 тысячи многоквартирных домов, комплексный капремонт планируется провести почти в 600 домах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.

"По капитальному ремонту задачи на 2018 год – 2,6 тысячи домов, комплексный капитальный ремонт – 594 дома, 1 882 дома — замена лифтового оборудования", — сказал Хромушин.

Также министр отметил, что объем финансирования в 2018 году равен 13,6 миллиарда рублей.

Правительством Московской области утверждена программа капитального ремонта имущества в многоквартирных домах на 2014–2038 годы. Взнос на капитальный ремонт включен в плату за помещение и коммунальные услуги для собственников.