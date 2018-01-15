На региональных маршрутах Подмосковья увеличили количество автобусов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Вспомогательные автобусы вывели на 180 межмуниципальных (между подмосковными городами) и межрегиональных (между областью и Москвой) маршрутов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минтранса Московской области.

По словам главы ведомства Игоря Трескова, новые машины закупили для повышения комфортности перевозок. При этом все привилегии для льготных категорий граждан сохранятся.

"С целью повышения качества транспортного обслуживания населения региона мы увеличили количество транспортных средств ГУП "Мострансавто" на 180 маршрутах", — подчеркнул Игорь Тресков.

За последнее время в Московской области приобретено дополнительно 584 автобуса, благодаря чему удалось увеличить транспортную работу всех автобусов на 18 миллионов километров.

Кроме того, с января 2018 года 18 автобусных маршрутов стали доступными для льготников, а по просьбам жителей открыт новый рейс "Серпухов — Рудаково".