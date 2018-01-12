Развязка на пересечении трассы М5 "Урал" с Лыткаринским шоссе открыта

Водитель в светоотражающем жилете у автомобиля

Водитель в светоотражающем жилете у автомобиля

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Движение по новой развязке запустил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев открыл новую транспортную развязку на пересечении трассы М-5 "Урал" с Лыткаринским шоссе. Об этом сообщил телеканал "360".

На строительство объекта было выделено порядка четырех миллиардов рублей. Развязка построена у деревни Токарево, поселка Чкаловский и городского поселения Томилино.

Новая дорога улучшит транспортную доступность Лыткарина. Ожидается, что интенсивность движения составит более 67 тысяч автомобилей в час, а скорость движения возрастет до 120 километров в час.

Губернатор Московской области выразил благодарность строителям и отметил, что дорога была сдана в срок. Первыми по развязке проехали грузовики компании-строителя.