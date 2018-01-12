Около 3 тысяч ветеранов Подмосковья получили лекарства на дом в 2017 году

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ветераны-льготники в Подмосковье получили лекарства на дом на 12 миллионов рублей в 2017 году.

Порядка 3 тысяч ветеранов-льготников, которые живут в Подмосковье, получили необходимые лекарства на дом на общую сумму 12 миллионов рублей в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства региона Ольгу Забралову.

Лекарства доставляют в рамках проекта "Ветеран". Он реализуется в Московской области с ноября 2015 года. За это время число адресной помощи возросло более чем в 2,5 раза.

По словам главы подмосковного Минздрава Дмитрия Маркова, в регионе уделяется постоянное внимание развитию сферы обеспечения жителей лекарствами.

"Ежемесячно сотрудники Мособлмедсервиса совершают выезды к порядка 240 ветеранам, нуждающимся в данной помощи. В 2018 году мы планируем расширение данной программы и увеличение количества адресных доставок до 3,5 тысячи", — заявил министр.

Марков отметил, что ветеранов-льготников обеспечивают всеми социально-значимыми лекарствами, которые выписывают им в медучреждениях Подмосковья. Чтобы получить доставку на дом, ветерану необходимо оставить заявку по телефону горячей линии областного Минздрава: 8 (495) 748-48-80.

