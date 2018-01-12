За год в Подмосковье построят 10 скейт-парков

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Также дополнительные площадки построят за счет муниципальных средств в Балашихе, Орехово-Зуеве и Клину.

Десять скейт-парков будет простроено в Московской области по поручению губернатора в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова.

"В Подмосковье подготовлена большая программа по строительству скейт-парков. В 2018 году в тестовом режиме будет введено десять таких площадок", — рассказал Терюшков.

Министр также отметил, что экстремальные виды спорта вызывают большой интерес у молодежи, некоторые из них включены в олимпийскую программу. Также за счет неиспользованных средств будут построены дополнительные площадки в Балашихе, Клину и Орехово-Зуеве.