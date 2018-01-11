Памятник Ивану Калите могут установить в Рузе

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Установить памятник князю в подмосковном городе хотят за счет инвесторов.

В Рузе поддержали инициативу установить в городе памятник Ивану Калите. Это планируется сделать за счет инвесторов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу администрации Рузского городского округа.

По словам главы муниципалитета Максима Тарханова, состоялось заседание комиссии по сохранению историко-культурного наследия округа.

"Члены комиссии, куда входят представители администрации, общественности, творческой интеллигенции, одобрили инициативу установки. Комиссия рекомендует рассмотреть места установки памятника", — добавил Тарханов.

Предложено несколько мест для установки монумента: улица Солнцева, центральная площадь перед зданием администрации городского округа, а также в начале пешеходной зоны Рузы. Обсуждение пройдет на совещании с участием представителей общественной палаты.

Ранее проект памятника Ивану Калите представил в Рузе заслуженный художник России Олег Молчанов.