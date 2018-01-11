Новые тарифы оплаты штрафстоянки вступили в силу с января в Подмосковье

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Автомобилист не должен платить штраф за хранение, если заберет машину в течение 24 часов.

В Московской области начали действовать новые тарифы оплаты за хранение на штрафстоянке задержанного транспортного средства с января 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Как сообщили в ведомстве, теперь плата взимается за каждые полные сутки с момента выгрузки автомобиля на стоянку, ранее оплата была почасовая. Если автомобилист заберет машину менее чем за 24 часа, то платить за хранение транспортного средства он не должен.

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств составляют:

— 697 рублей в сутки для автомобилей категории А, А1;

— 1394 рубля в сутки для автомобилей категории B, B1, BE;

— 3 854 рубля в сутки для автомобилей категории C, C1, CE, D, D1, D1E, DE;

— 7 246 рублей в сутки для негабаритных транспортных средств.

Также нововведения коснулись ужесточения требований для самих операторов, обслуживающих спецстоянки. На территории спецстоянки обязательно должна быть тревожная кнопка вызова полиции и камера видеонаблюдения со сроком хранения записей (не менее 45 дней).