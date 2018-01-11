Около двух тысяч граждан переселились в 2017 году из аварийного жилья в МО

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Подмосковье в 2017 году из 32,5 тысячи метров аварийного жилья расселили 1918 граждан.

В 19 муниципальных районах и городских округах Московской области по адресной региональной программе "Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Подмосковье" за прошлый год было расселено 32,5 тысячи метров аварийного жилья, комфортными квартирами при этом обеспечили 1918 граждан. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой пресс‐службу регионального Министерства строительного комплекса.

В ведомстве подчеркнули, что ликвидация аварийного жилья — один из приоритетов в работе подмосковного правительства. Как рассказал зампред правительства Московской области — министр строительного комплекса Московской области Максим Фомин, за три года (с 2013 по 2015) в рамках первого этапа программы было расселено 228,3 тысячи квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года.

Новая масштабная программа расселения граждан из аварийного жилья стартовала в Московской области в 2016 году и рассчитана на период по 2019 год. В рамках программы по расселению подлежат жилые помещения, которые признанными аварийными до 1 января 2015 года. По плану будет расселено более 266 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 16 тысяч человек переедут в комфортные и безопасные условия проживания. Как уточнил Фомин, на реализацию программы направлено 11,4 миллиарда рублей, 8,8 миллиарда рублей из которых выделит региональный бюджет.

Новое жилье гражданам предоставляется тремя способами: строятся дома, квартиры в которых приобретаются на моменте строительства по договорам долевого участия, также жилые помещения выкупаются у застройщиков, кроме того, возможны варианты покупки жилья на вторичном рынке.

В 2016 году из 19,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья в новые квартиры переехали 1303 гражданина. В 2017 году из 32,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья переехали уже 1918 граждан, подчеркнул Максим Фомин. На расселение аварийного жилого фонда из регионального бюджета было потрачено 3,4 миллиарда рублей, из местных бюджетов — один миллиард рублей.

В основном, в прошедшем году аварийный жилой фонд расселяли путем предоставления жильцам квартир в новостройках — так было расселено 24,8 тысячи аварийных квадратных метров. Для расселения еще 6,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья были выкуплены помещения у застройщиков, 0,8 тысячи аварийных квадратных метров расселили в приобретенные на вторичном рынке квартиры.