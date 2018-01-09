Перед Крещением в Подмосковье проверят дороги к храмам и купели

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Перед православным праздником Крещение Господне дороги к храмам и купели пройдут проверку подмосковного Госадмтехнадзора. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства. В Московской области к христианскому празднику оборудуют более двух сотен купелей и иорданей.

Проверка разделена на два этапа. В течение первого особое внимание будет уделено состоянию ведущих к храмам дорог, во время второго этапа инспекторы проверят непосредственно состояние купелей и иорданей для традиционных крещенских купаний. Об этом рассказала Татьяна Витушева, начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области — главный государственный административно-технический инспектор Московской области. По ее словам, праздничная служба состоится в 2 000 подмосковных храмов. Как ожидается, в религиозных мероприятиях примут участие 100 тысяч верующих.

Как подчеркнула руководитель Госадмтехнадзора, инспекторы тщательно проверят, как проводится очистка от наледи и снега подходов к местам традиционных купаний. Также они обратят внимание на уборку мусора и состояние объектов освещения на прилегающих территориях. В ненадлежащих местах не должно быть складирования стройматериалов и других предметов, также недопустимо присутствие незаконных информационных носителей, надписей и объявлений на ограждениях.

Православные христиане празднуют Крещение в ночь с 18 на 19 января.