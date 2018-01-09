Подмосковные жители потратили на Новый год более 20 миллиардов рублей

Во время празднования Нового года. Архивное фото

Во время празднования Нового года. Архивное фото

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Минпотребрынка Московской области составило мониторинг расходов жителей Подмосковья на новогодний стол и подарки. Об этом сообщил телеканал "360".

В итоге на новогодние праздники жители Московской области потратили более 20 миллиардов рублей. В данном случае речь идет о покупке продуктов к праздничным столам (на Новый год и Рождество), а также о тратах на подарки.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, в текущем году стоимость новогодней продуктовой корзины составила 1 240 рублей на человека.

"В новогоднюю корзину вошли все необходимые продукты к праздничному столу, включая алкоголь. Средняя цена новогоднего подарка в Московской области составила 1000 рублей", — отметил Владимир Посаженников.

Многие продукты и подарки в Московской области можно было приобрести со скидками в различных магазинах или на рынках и ярмарках.