Новые маркировки будут ставить на продуктах в Подмосковье

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вредные и полезные продукты отметят разным цветом.

Маркировки будут ставить на товарах в Подмосковье. Инициатива Роспотребнадзора состоит в том, чтобы маркировать вредные продукты. Соответствующие отметки появятся на тех продуктах, которые содержат наибольшее количество сахара, соли и жира, рассказал телеканала "360".

С помощью маркировки Роспотребнадзор хочет бороться с ожирением и диабетом в стране, ведь четверть населения России страдает от лишнего веса. Инициативу поддержало региональное ведомство.

Чаще всего информация на упаковках написана мелким шрифтом и зашифрована. Чтобы определять вредность продуктов было легче, Роспотребнадзор предложил ставить "метки". Маркировка будет работать по системе "светофор". Натуральные продукты отметят зеленым цветом, товары с заменителями — желтым, а продукты с вредными веществами — красным. Об этом рассказала глава отдела надзора по гигиене питания областного управления Роспотребнадзора Надежда Раева.

"Если он (покупатель – прим. ред.) видит красный значок и у него высокое содержание сахара или сахарный диабет, то он приобретет продукт с зеленой маркировкой. Если повышенное давление, то не будет покупать продукты с красной маркировкой. Если повышенный холестерин, не будет покупать продукты с высоким содержанием жира", — сказала она.

В группу, отмеченную зеленым цветом, войдут фрукты, овощи, мясо, птица, морепродукты и крупы. В "красном" списке окажутся фастфуд, хлеб, колбасы, консервы и соусы.

Если взять красную икру, то "красная" метка на продукте поможет покупателям понять, какой продукт был вторично заморожен. Сначала производители будут наносить маркировку по собственному желанию. Запуск проекта запланирован на апрель 2018 года.