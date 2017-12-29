Воробьев заявил, что в Подмосковье будут развиваться детские техноцентры

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На данный момент в регионе работает целая сеть кванториумов.
Сеть кванториумов, которые функционируют на территории Московской области, будет развиваться. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".
"У нас целая сеть кванториумов, центров научного инновационного творчества. У нас высокий уровень образования в Королеве и наукоградах", — отметил Андрей Воробьев.
Он добавил, что в будущем году сеть будет развиваться, чтобы еще большее количество детей смогли получить доступ к новым технологиям.