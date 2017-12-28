Минмособлстрой проинформировал дольщиков о сроках окончания строительства

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава ведомства по поручению губернатора встретился с дольщиками.

Глава Минмособлстроя Максим Фомин по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, встретился с дольщиками, чтобы рассказать о сроках завершения строительства первоочередных объектов. Об этом сообщил телеканал "360".

В 2017 году почти двум тысячам участникам долевого строительства, по объектам которого наблюдались проблемы или высокая социальная напряженность, были выданы ключи.

Минмособлстрой Московской области в 2017 году выдал ключи по следующим объектам: ЖК "Искра" в г.о. Ивантеевка (280 граждан); Лобня, ул. Окружная, д. 11 (34 гражданина); Кашира, ул. Металлургов (9 граждан); ЖК "Спортивный" в Дмитровском районе (86 граждан); ЖК "Квадро" в Люберецком районе (585 граждан); ЖК "Акуловская Слобода" в Клинском районе, 2-я очередь (38 граждан); Электросталь, ул. Трудовая, д. 8 (10 граждан); ЖК "Рябиновые аллеи" в Ногинском районе (75 граждан); ЖК "Уголек" в Ногинском районе (4 гражданина); ЖК "Светлый город" в Ногинском районе (5 граждан); ЖК "Западные ворота столицы" в Одинцовском районе (52 гражданина); Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1, литер 2 (138 граждан); Звенигород, район Восточный, мкр. 2–3, корп. 15 (20 граждан); Домодедово, мкр. 3, корп. 29 (623 гражданина).

Процесс выдачи ключей дольщикам ЖК "Западные ворота столицы" в Одинцовском районе (703 человека) и дольщикам корпуса 29 микрорайона 3 в Домодедове (314 граждан) ведется в настоящее время.

До начала 2018 года подмосковный Минмособлстрой планирует выдать ключи от квартир еще по двум объектам, это ЖК "Богородский" в Ногинском районе (297 граждан) и дольщикам микрорайона "Махалина" в Дмитрове, корпус 13 (362 гражданина).

Для информирования граждан и снижения социального напряжения сотрудниками Минмособлстроя в сети было создано 29 чатов в мессенджерах с инициативными группами граждан. В них персональные менеджеры объектов в оперативном режиме информируют граждан о состоянии дел на объектах.

Сотрудники Министерства строительного комплекса Московской области и администрации муниципальных образований Подмосковья встречались на объектах с инициативными группами граждан. На встречи также были приглашены застройщики и инвесторы.