Звенигород стал вторым в тройке лучших малых туристических городов России

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Подмосковный Звенигород вошел в тройку лучших малых туристических городов России в 2017 году.

Рейтинг самых привлекательных для туристов малых городов России в 2017 году составил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru. В нем подмосковный Звенигород занял вторую строчку рейтинга. Об этом сообщил телеканал "360".

Рейтинг самых привлекательных для туристов малых городов был составлен по количеству забронированных отелей и домов в городах с населением до 50 тысяч человек. Города черноморского побережья не были включены в список.

В топ-10 вошли Суздаль (Владимирская область), Звенигород (Московская область), Осташков (Тверская область), Олонец (Республика Карелия), Переславль-Залесский (Ярославская область), Великий Устюг (Вологодская область), Токсово (Ленинградская область), Углич (Ярославская область), Калязин (Тверская область), Городец (Нижегородская область).

"Популярность Звенигорода у туристов не должна удивлять. Этот город особенный, с неповторимой теплой атмосферой. Он славен уникальными памятниками истории, архитектуры, археологии, относящимися к раннему периоду великокняжеской Москвы. Звенигород, окрестности которого называют "русской Швейцарией", по праву считается одним из самых красивых уголков Подмосковья, и все, кто хоть раз побывал в этом городе, влюбляются в него навсегда", — отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Также глава ведомства подчеркнула, что особенное внимание исследователей и любителей старины со всего мира привлекают белокаменный Успенский собор и Саввино-Сторожевский ставропигиальный мужской монастырь с собором Рождества Богородицы, расписанные мастерами школы Андрея Рублева.