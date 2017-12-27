Информагентства Подмосковья наградили по итогам 2017 года

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Доме правительства МО прошла встреча с директорами и главными редакторами информагентств Московской области.

В Красногорске, в Доме правительства Московской области прошло награждение информагентств Подмосковья по итогам уходящего, 2017 года. Директоров и главных редакторов поздравили и вручили им областные и ведомственные награды вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова и руководитель главного управления по информационной политике в ранге министра Анастасия Звягина. Об этом сообщил телеканал "360".

"Хочу вас всех поздравить, мы реально начали работать в соцсетях, у нас уже более 400 тысяч подписчиков. Я вас поздравляю с этим! мы завели Тelegram-каналы, видим отзывы жителей", — обратилась к собравшимся Анастасия Звягина.

Благодарность губернатора за значительный вклад в развитие СМИ объявлена информагентствам Волоколамского района, городских округов Рузский и Котельники. Также почетными грамотами наградили руководителей Дубненского, Дмитровского, Ступинского, Химкинского, Каширского и Ивантеевского информагентств.

На встрече подвели итоги конкурса "Безопасность Подмосковья", в котором приняли участие представители 13 печатных изданий. Анастасия Звягина рассказала об основных итогах работы в 2017 году, а также озвучила дальнейшие планы по развитию муниципальных СМИ.