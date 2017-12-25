В Подмосковье за год выписали более 3,1 миллиона льготных рецептов

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В текущем году в Московской области было выписано более 3,1 миллиона рецептов на лекарственные препараты для льготников. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

"Подмосковные жители, которые относятся к льготным категориям граждан, с начала 2017 года обеспечены лекарственными средствами по 3,1 миллиона рецептам, на общую сумму в размере 8,8 миллиарда рублей", — отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он также добавил, что это на 18,9% больше прошлогодних показателей за подобный период. Вопрос льготного лекарственного обеспечения подмосковных граждан находится на контроле у Министерства здравоохранения Московской области. Сегодня более 661 тысячи подмосковных жителей имеют право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения.

Льготники Московской области могут получить лекарства по бесплатным рецептам более чем в 300 пунктах отпуска лекарственных препаратов, в том числе в пяти круглосуточных аптеках.