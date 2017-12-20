Свыше 5 млрд рублей было вложено в благоустройство Подмосковья в 2017 году

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. 1,7 млрд рублей выделили из федерального бюджета, еще 3,4 - из регионального.

1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета и 3,4 миллиарда рублей из регионального бюджета выделили на формирование комфортной городской среды в Московской области. Об этом сообщил канал "360" со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.

Он отметил, что на выделенные деньги в порядок привели более 130 общественных территорий.

"В 2017 году на выделенные средства было осуществлено благоустройство 136 общественных территорий, в том числе 85 пешеходных зон, 17 скверов, пяти площадей, шести зон отдыха, несколько стел и одна набережная", — сообщил Евгений Хромушин.