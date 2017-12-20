План по благоустройству дворов в Московской области перевыполнен

Дом на пересечении Парковой улицы и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе

Дом на пересечении Парковой улицы и проспекта Ленина в подмосковной Балашихе

МОСКВА, 20 дек — РИА новости. В 2017 году в Подмосковье в порядок привели более 1,6 тысячи дворовых территорий.

Свыше 1,6 тысячи дворовых территорий было приведено в порядок в Подмосковье в текущем году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу регионального МинЖКХ Евгения Хромушина.

По словам министра, на этот год было запланировано благоустройство 1 460 дворовых территорий. План был перевыполнен. Работы были проведены в 1605 дворах.

Благоустройство дворовых территорий в регионе еще продолжается. Хромушин отметил, что могут успеть благоустроить еще 10-15 дворов.

В благоустройство каждой дворовой территории в Подмосковье входит шесть обязательных элементов: детская площадка, озеленение, освещение, парковки, информационный стенд и контейнерная площадка.