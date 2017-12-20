Три новых городских округа могут сформировать в Подмосковье

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новые городские округа могут сформировать уже в следующем году.

На территории трех районов: Лотошинского, Ногинского и Можайского в 2018 году могут появиться городские округа. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

"Уже сейчас созданы все условия, чтобы административно-территориальная реформа, проводимая в Московской области, коснулась трех муниципальных районов – Лотошинского, Ногинского и Можайского", — заявил Игорь Брынцалов.

Он отметил, что это станет возможным уже в 2018 году и добавил, что в 2017 году статус городского округа появился у шести муниципальных районов. Среди них: Коломенский, Чеховский, Ступинский, Можайский, Сергиево-Посадский и Орехово-Зуевский районы.

Как ранее отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в Подмосковье активно проводится "настройка" в местном самоуправлении, которая позволяет экономить значительные средства, а людям — чувствовать выгоду. Во всех муниципалитетах проводятся публичные слушания, решения о формировании городских округов принимаются только с учетом мнения жителей.