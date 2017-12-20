Грант Президента России получил Московский Губернский театр

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В рамках гранта театр начнет получать 22,5 миллиона рублей ежегодно.

Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова получил грант Президента России в области культуры и искусства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Минкультуры Московской области.

В почетный перечень получателей президентских грантов включено 16 новых творческих коллективов. Губернский театр в список получателей попал в первый раз. С нового года размер бюджетных ассигнований на выплату грантов увеличен до восьми миллиардов рублей (с 6,9 миллиарда рублей). С 2018 года Московский Губернский театр ежегодно будет получать грант в размере 22,5 миллиона рублей.

С присвоением высокой и почетной награды коллектив театра и его художественного руководителя поздравила глава Министерства культуры Московской области Оксана Косарева. Она особо подчеркнула, что коллектив Губернского театра всего за пять лет осуществил серьезный творческий прорыв в российской театральной жизни. По ее словам, именно благодаря Сергею Безрукову, который, объединив молодых театральных работников и признанных мэтров, сумел создать сильный коллектив, и состоялся Московский Губернский театр. Оксана Косарева отметила, что сейчас театр приглашают к себе не только подмосковные и российские театральные площадки, но и города Европы.

"Грант Президента России в области культуры и искусства — это уникальный шанс реализовать самые смелые замыслы и сложные театральные постановки", — заявила глава Министерства культуры Подмосковья.

Косарева пожелала коллективу театра и его художественному руководителю "служить высоким идеалам российской культуры, сохранять и развивать историко-культурные традиции Московской области и духовно-нравственное наследие России".

Каждый год ведущие театральные и музыкальные коллективы, а также литературные, кинематографические, хореографические, театральные и музыкальные вузы становятся обладателями гранта Президента Российской Федерации в области культуры и искусства.