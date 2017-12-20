Новую эстакаду открыли сегодня в подмосковном Одинцове

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Губернатор Подмосковья запустил рабочее движение по новому путепроводу.

Новая эстакада в Одинцове связала районы города, разделенные железной дорогой, а также Можайское шоссе и трассу М1 "Беларусь". Путепровод расположен вблизи платформы Одинцово Белорусского направления МЖД. Старт рабочему движению дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".

"Это эпохальное, важное событие, потому что о данном переезде говорили еще в 1970-х годах. Уже тогда город, по сути, был разорван на две части, хотя и не был так застроен, как сейчас", — сказал на открытии губернатор.

Строительство путепровода в Одинцове длилось 20 месяцев, его осуществляла группа компаний "Аркс". Протяженность путепровода – более одного километра.

Здесь организованы четыре полосы для движения транспорта, по эстакаде уже поехали автомобили, первой прошла строительная техника.

Путепровод находится практически в центре города, благодаря чему транспортная связь между районами будет значительно лучше. Очень значимо, что теперь службы скорой помощи смогут добираться на вызовы без пробок, ведь раньше это являлось довольно серьезной проблемой. Как заявил губернатор, "это недоразумение мы прекратили раз и навсегда".