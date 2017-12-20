Выбор РИА Новости: 10 главных событий 2017 года в Московской области

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Подмосковье в 2017 году по многим показателям ставили в пример другим регионам России, в том числе, по рождаемости, отремонтированным дорогам, урожаю и даже надоям. Область поднялась в рейтинге по инвестклимату, сюда пришли новые инвесторы, а ряд правительственных ведомств претерпели кадровые перестановки и смену полномочий. Также было положено начало решению мусорной проблемы — область переходит на раздельный сбор мусора, мусорные полигоны закрываются и скоро на смену им придут современные перерабатывающие комплексы. Подводя традиционные итоги года, РИА Новости вспоминает самых важные события, произошедшие в Подмосковье, изменившие жизнь региона и, возможно, повлиявшие на его будущее.

Курорт на мусорной горе

В объявленный президентом Год экологии знаковым и, пожалуй, главным событием в Подмосковье стало закрытие нескольких мусорных полигонов, а также переход на раздельный сбор мусора.

Ежегодно в Подмосковье захоранивается 20% всего мусора страны — 11,7 миллиона тонн. Из них 7,9 миллиона поступают из Москвы. Экологи давно пугали: "мусором со свалок Подмосковья можно завалить всю территорию внутри Садового кольца!", "если проблему свалок не решать, ежегодно под московские отходы будет отходить по 48 Красных площадей!".

Переломным моментом стало обращение жителей Балашихи, которые 15 июня во время традиционной прямой линии пожаловались президенту России на близкое соседство с полигоном "Кучино". С 1964 года в отработанный глиняный карьер свозили мусор, причем на 90% московский. За 50 с лишним лет он из кратера превратился в "мусорный Олимп" — высота полигона превышает 60 метров, а объем отходов оценивается в 13 миллионов тонн.

Через неделю после общения народа с президентом "Кучино" закрыли. Сейчас идет реабилитация полигона. Его закроют пленкой, откачают образующийся при гниении газ, чтобы свалка не превращалась в реактор, и благоустроят. Глава Балашихи Сергей Юров, озвучивая планы, говорил, что там будет или оранжерея, или экстрим-парк, или горнолыжный комплекс. Опыт превращения свалки в курорт у Подмосковья есть, например, сноу-парк "Лисья гора" в Балашихе устроен как раз на месте бывшего полигона.

С 2013 года в Подмосковье закрыты 24 мусорных полигона. Многие из них находились практически в городской черте. Только в 2017 году закрыты три: помимо "Кучино", раньше срока прекратили принимать отходы в "Кулаковском" в Чеховском районе и "Царево" в Пушкинском районе. По оценке министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, рекультивация одного полигона занимает минимум 2-3 года и требует не менее 1-2 миллиардов рублей. Работа по рекультивации всех полигонов Подмосковья должна завершиться в 2016 году.

Со следующего года в области начнется строительство четырех мусоросжигательных заводов и 12 мусороперерабатывающих комплексов. А пока Подмосковье начало переходить на раздельный сбор мусора. В этом году на раздельный сбор мусора перешли 13 муниципалитетов, остальные 55 войдут в соответствующую программу в 2018 году.

Пожар на "Синдике"

Масштабных природных катастроф вроде лесных и торфяных пожаров 2010 года Подмосковью в этом году удалось избежать. Из техногенных ЧП самым масштабным стал пожар на одном из крупнейших строительных рынков области "Синдика".

Рынок вспыхнул в воскресенье 8 октября. В это время там находились не менее 3 тысяч человек. Клубы дыма были видны за несколько километров. 300 пожарных и три вертолета тушили "Синдику" почти сутки. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. С воздуха было сброшено почти 500 тонн воды. Последующее расследование показало, что причиной пожара стал поджог.

Благодаря грамотной и быстрой эвакуации удалось избежать жертв. Среди пострадавших числятся три человека, один был госпитализирован с отравлением угарным газом. Все пострадавшие — арендаторы, пытавшиеся спасти свой товар из огня. Масштабных жертв удалось избежать еще и потому, что после срабатывания системы пожаротушения доступ в подземный паркинг был закрыт. Там остались и, естественно, сгорели более 2 тысяч авто. В соцсетях и СМИ обсуждали историю 18-летнего покупателя, который заехал в "Синдику" за ковриками в только что купленное авто — подарок самому себе на совершеннолетие. Своей первой машиной он успел попользоваться только 1 час.

После пожара пришлось искать новые места более 550 арендаторам "Синдики". Правительство Московской области призвало владельцев торговых центров предоставить альтернативные торговые места и сделать скидку погорельцам. Однако, по словам министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова, к середине декабря этим предложением воспользовались не более 20 арендаторов "Синдики".

После пожара встал вопрос об использовании освободившейся территории. Например, было предложено использовать ее для устройства въезда в район Строгино. Однако собственники "Синдики" решили строить новый ТЦ площадью не менее 100 тысяч квадратных метров. Предложение было поддержано и руководством области. "Мы бы очень хотели, чтобы на этом месте вновь было предприятие, которое создает рабочие места. Будем оказывать собственнику максимальное содействие, чтобы он быстрее выкарабкался из этой непростой ситуации", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Прорыв в рейтинге регионов

Во всероссийском рейтинге инвестиционной привлекательности среди субъектов Российской Федерации по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ) Подмосковье впервые вошло в топ-10, поднявшись с прошлогоднего 21-го места на девятое. Данный показатель среди прочего важен еще и тем, что он входит в список из 24 показателей эффективности губернаторов, утвержденных указом президента, и может стать инструментом при принятии кадровых решений.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева, отмечая прорыв Подмосковья, сказала, что на успех повлияло "повышение эффективности институтов для бизнеса в регионе, качество и доступность финансовых мер поддержки, а также качество и удовлетворенность трудовыми ресурсами". Заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев считает, что Подмосковье поднялось рейтинге на 12 позиций благодаря созданию особых экономических зон. На сегодняшний день в области их насчитывается три: во Фрязине, Дубне и Ступине, в которые привлечены порядка 150 резидентов, получающих различные преференции как в части инфраструктуры, так и различных налоговых и таможенных льгот.

Власти Московской области в 2018 году намерены как минимум на два пункта улучшить свои позиции в Национальном рейтинге. "В рейтинге АСИ в следующем году мы должны подвинуться на несколько позиций, и план у нас амбициозный. Я очень рассчитываю, что мы улучшим наши позиции внутри десятки, поднимемся на седьмое место, может быть немного выше", — считает Буцаев, хотя именно в первой десятке конкуренция традиционно самая высокая. К слову, первые места в рейтинге этого года заняли Татарстан, Республика Чувашия и Москва.

"Золотое кольцо" начинается в Подмосковье

В ноябре 2017 года Сергиев Посад официально вошел в маршрут "Золотое кольцо России". Свидетельство участника национального туристического проекта вручено городу министром культуры РФ Владимиром Мединским на праздновании 50-летия "Золотого кольца".

По этому самому популярному в стране маршруту в прошлом году путешествовали 5 миллионов туристов. А один Сергиев Посад принял 1,5 миллиона. И многие туристы начинали маршрут по "Золотому кольцу" возле Троице-Сергиевой Лавры или заканчивали его здесь.

Со следующего года в городе начинается масштабная реконструкция. Концепцию развития будут разрабатывать Минстрой РФ, АИЖК и КБ "Стрелка", также планируется привлечь ведущие архбюро из Бельгии, Германии и Голландии. Здесь создадут "национальный духовный центр и объект туристско-паломнического притяжения международного масштаба". Для этого планируется развивать историческое ядро города и одновременно в радиусе 30-50 километров от него создать сеть маршрутов, ориентированных на паломничество и познавательный туризм.Чтобы освободить центр города и создать несколько пешеходных зон, транзитный транспорт из Ярославля, Костромы и Рыбинска будет выведен из города, для этого строится 11-километровый Западный объезд с путепроводом над железной дорогой "Москва — Ярославль". Пропускная способность четырехполосной трассы — 40 тысяч машин в сутки, общий объем финансирования — 6,8 миллиарда рублей. Уже готов второй участок, полностью трассу сдадут в 2018 году.

А пока из Москвы до Сергиева Посада можно дойти и пешком по экологической тропе. Экотпропа "Дорога в Лавру" проложена по историческому маршруту паломников по территории Мытищ, Пушкинского и Сергиево-Посадского районов. До революции этим маршрутом проходили до 600 тысяч паломников ежегодно. Пройти более 120 километров без физической подготовки можно за три-четыре дня. Для удобства паломников вдоль тропы создадут кемпинги и санитарно-защитные зоны. Поддержку проекту оказывают Русское географическое общество, Троице-Сергиева Лавра, клубы любителей скандинавской ходьбы и велотуризма.

Родить нельзя погодить

Из 40 перинатальных центров, открытых в России в прошлом году, больше всего построено в Подмосковье — пять. Центры материнства и детства открылись в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде. Мощность каждого — 150 коек.

Центры оснащены современной аппаратурой, реанимационным оборудованием, инкубаторами для новорожденных, кувезами для выхаживания недоношенных детей весом от 600 граммов. Специалисты могут не только принять роды, но и оказать помощь при осложнениях, выходить новорожденных с серьезными патологиями. Центры могут принимать рожениц из соседних муниципалитетов Подмосковья, Москвы и даже других регионов России.

Благодаря открытию таких центров младенческая смертность в регионе снизилась на 45%. В 2016 году регион был на 16-м месте в стране, в 2017 поднялся на 10 позиций — 3,6 случая на 100 тысяч жителей. "Это один из самых низких показателей в стране. Без сомнений, ситуацию улучшают новые областные центры материнства и детства ", — считает губернатор Воробьев.

При этом Московская область за 2 года вышла на первые позиции в Центральном федеральном округе по рождаемости — более 95 тысяч детей ежегодно. Хотя до 2015 года смертность в регионе превышала рождаемость.

Революция в поликлиниках

Московская область стала первым регионом в России, где в поликлиниках исчезли регистратуры. Как театр начинается с вешалки, так поликлиники начинались с регистратур. Но с 1 сентября записаться к врачу в Подмосковье можно только дистанционно: через инфомат, сайт госуслуг или по единому номеру колл-центра.

По словам первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой, благодаря использованию информатов люди смогут сократить до минимума время ожидания приема у врача, — именно на очереди у кабинетов жители Подмосковья жалуются больше всего, оценивая работу поликлиник. В остальном система сохранена в традиционном виде. Врача, как и прежде, можно вызвать на дом по телефону, а к узкому специалисту записаться на приеме у участкового терапевта.

"Мы добились создания абсолютно прозрачной системы на всех этапах: начиная от вызова скорой помощи, заканчивая наблюдением у врача. Ежедневно в регионе регистрируется порядка 7 тысяч вызовов, и теперь они автоматически передаются в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Это напрямую влияет на качество оказания неотложной медицинской помощи", — рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Рекордный ремонт дорог

Небывалую с советских времен кампанию ремонта дорог провели в Подмосковье в 2017-м. Общий объем отремонтированных трасс в регионе превысил показатели 2016 года на 45%, и это наибольший объем за последние 20 лет.

Всего в области отремонтированы 2,21 тысячи участков общей протяженностью 3,18 тысячи километра. Основной акцент был сделан на региональные автодороги. При этом план ремонта муниципальных дорог возрос более чем в два раза — на 124%. Ремонт закончен досрочно на месяц и стал в 2017 году самой масштабной кампанией в России.

Региональные дороги для ремонта выбирали жители, голосуя на портале "Добродел". "По результатам народного голосования отремонтирована 91 дорога протяженностью 380 километров, это 20% от объема регионального ремонта. Уникальный опыт по вовлечению жителей в процесс формирования программы ремонта автодорог региона будет продолжен", — подвел итоги дорожной ремонтной кампании министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Превышен и план по организации дополнительного парковочного пространства в Подмосковье. И хотя не все довольны тем, что машины захватывают дворы и газоны, план по организации парковок в Подмосковье перевыполнен. По факту организованы 83 тысячи парковочных мест вместо планировавшихся 72,7 тысяч. Больше всего парковок организовано в Химках, Балашихе и Люберцах. Рекордсменом по перевыполнению плана стал Долгопрудный. При плане в 417 парковок обустроены 1,95 тысячи, перевыполнение — 469%.

И, кстати, с 2017 года на автохамов, паркующихся на газонах и детских площадках, теперь можно жаловаться через мобильное приложение "Народный инспектор". Приложение запущено в октябре, за первый месяц работы его скачали более 2 тысяч человек, отправлены 7,5 тысяч жалоб, из которых почти 5 тысяч признаны обоснованными — по ним выписаны штрафы от 5 до 50 тысяч рублей.

Рекордный урожай

Еще один рекорд, побивший советские показатели — урожай зерновых. Несмотря на затяжную весну и холодный старт лета, во время уборочной кампании-2017 собрано 425 тысяч тонн зерна. Лидерами по урожайности стали пять районов Московской области, обеспечившие 63% урожая: Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы, Домодедово и Ступино. Абсолютным лидером стал Зарайск — 111 тысяч тонн.

Также высоки показатели по урожаю картофеля — 360 тысяч тонн. Кроме того, собрано 310 тысяч тонн овощей открытого грунта, а сбор тепличных овощей составил 35,3 тысячи тонн. Причем, по заверениям министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина, с 2018 года Подмосковье будет на 100% обеспечивать себя овощами.

С приходом нового министра сельского хозяйства региона стали заметны успехи и в других отраслях АПК. По валовому производству молока Московская область теперь занимает первое место в ЦФО (поднявшись со второго места в прошлом году) и пятое место в стране (16-е в 2016 году).

В 2017 году в агропромышленный комплекс региона привлечены 21 миллиард рублей инвестиций, реализовано 30 крупных проектов. В будущем году поддержка в виде субсидий и возмещения части кредитной ставки составит 35 миллиардов рублей.

Кадры решают все

В 2017 году губернатор области Андрей Воробьев продолжил формировать команду. Самым первым назначением года стало представление нового министра сельского хозяйства и продовольствия. На первом же заседании правительства в новом году был представлен Андрей Разин, с 2016 года ходивший в ранге "и. о.", а еще ранее занимавший пост заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Московской области". Предыдущий руководитель ведомства — отельер Дмитрий Степаненко, занимавший этот пост с 2014 года, уехал в Ярославскую область руководить правительством региона. Как подчеркнул Воробьев, назначая Разина, аграрный сектор является "ключевой сферой экономики региона".

Самой громкой отставкой года стало увольнение министра строительного комплекса региона Сергея Пахомова. На его место назначен Максим Фомин, при этом сохранивший и пост заместителя председателя правительства. По такому же объединенному принципу организована работа еще одного подмосковного зампреда — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

Об отставке Пахомова начали говорить еще за полгода до официального увольнения. В качестве аргументов приводилась судьба предшественника Фомина Германа Елянюшкина, не справившегося со своевременным строительством пяти перинатальных центров и подавшего в отставку в конце 2016 года. Кстати, Елянюшкин, пришедший в подмосковное правительство еще в составе команды Сергея Шойгу, теперь возглавляет "Канал имени Москвы". А новое место работы Пахомова, проработавшего в правительстве региона два года, пока неизвестно.

Самым молодым из назначенных в 2017 году министров стал руководитель министерства экономики и финансов 36-летний Михаил Ан. В конце ноября Ан, ранее поработавший в министерстве экономического развития РФ, мэрии Москвы, ВДНХ, правительстве РФ, был представлен на очередном заседании правительства региона. Предыдущий же министр Антон Котяков назначен заместителем министра финансов России.

Самым ожидаемым назначением года можно считать майское вступление в должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игоря Трескова. Выпускник юрфака Якутского университета успел поработать в органах внутренних дел, республиканском минюсте и вице-мэром Якутска. С весны 2016 руководил главным управлением дорожного хозяйства Московской области, а через год назначен на нынешнюю должность после слияния двух ведомств — министерства транспорта и главного управления дорожного хозяйства.

У долевки новый контролер

Под занавес года подмосковный Минстрой перестал контролировать долевое строительство, ведущееся в регионе. Полномочия по контролю перешли к главному управлению государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор). "Это позволит снизить риски и повысить гарантии обеспечения законных прав дольщиков", — прокомментировал новшество руководитель подмосковного Главгосстройнадзора Руслан Тагиев. Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о введении контролирующего органа над долевым строительством в регионах РФ. Если закон примут, то с 2018 года эти полномочия могут перейти от Главгосстройнадзора к совершенно новой структуре.

Ранее руководитель Минстроя РФ Михаил Мень заявлял, что ведомство запустило реформу госконтроля за долевым строительством в стране.

В ведомстве признали, что застройщики жилья в регионах, работающие по ДДУ, не контролируются должным образом, и подготовили законопроект о реформе госнадзора за долевым строительством. Одним из ключевых нововведений стала обязательность подписи главы региона под заключением о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ. С этого момента глава региона будет нести личную ответственность перед федеральной властью в случае появления в субъекте РФ новых обманутых дольщиков. Помимо этого, во всех регионах полномочия по контролю возложат на органы стройнадзора, порядок их работы в данной сфере будет единым по всей стране.