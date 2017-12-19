Трехстороннее соглашение заключили власти Подмосковья с работодателями

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Соглашение устанавливает основные принципы регулирования социально-трудовых отношений.

Заключено трехстороннее соглашение между властями Подмосковья, объединением работодателей региона и Московским областным объединением организаций профсоюзов. Об этом сообщил телеканал "360".

Соглашение определяет принципы регулирования социально-трудовых отношений в Московской области в 2018-2020 годах. Его подписали глава Подмосковья Андрей Воробьев, председатель Московского областного союза промышленников и предпринимателей Виктор Даниленко и председатель союза "Московское областное объединение организаций профсоюзов" Валентина Кабанова.

По словам Андрея Воробьева, соглашение было подписано с намерениями защищать интересы работающих на предприятиях региона.

Председатель Московского областного союза промышленников и предпринимателей Виктор Даниленко сообщил, что подписание соглашения положительно влияет на объединение организаций для реализации планов по лидерству в социально-экономических сферах развития области.

По словам Валентины Кабановой, соглашение станет областной программой, которая, в свою очередь, позволит Подмосковью занять лидирующие позиции по всем социально-экономическим вопросам развития.