Средний возраст автобусов в Подмосковье снизили в два раза

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Средний возраст пассажирских автобусов сократился с семи до трех лет с 2016 года.
В Подмосковье сокращен средний возраст пассажирских автобусов. С 2016 года этот показатель снизился с семи до трех лет. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на замминистра транспорта и дорожной структуры региона Андрея Середнева.
Он заявил, что теперь средний возраст автобусов составляет 3-3,5 года.
"Это серьезное омоложение, которое произошло в Московской области за короткое время", — отметил Середнев.
Он также сообщил, что для создания достаточного количества техники для области нужны большие ресурсы.
"Один новый автобус производится в среднем 27 дней. Чтобы сделать достаточное количество техники для нужд региона, нужны значительные ресурсы", — добавил замминистра.