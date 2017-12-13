Средний возраст автобусов в Подмосковье снизили в два раза

Автобус рядом с остановкой общественного транспорта. Архивное фото

Автобус рядом с остановкой общественного транспорта. Архивное фото

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Средний возраст пассажирских автобусов сократился с семи до трех лет с 2016 года.

В Подмосковье сокращен средний возраст пассажирских автобусов. С 2016 года этот показатель снизился с семи до трех лет. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на замминистра транспорта и дорожной структуры региона Андрея Середнева.

Он заявил, что теперь средний возраст автобусов составляет 3-3,5 года.

"Это серьезное омоложение, которое произошло в Московской области за короткое время", — отметил Середнев.

Он также сообщил, что для создания достаточного количества техники для области нужны большие ресурсы.

"Один новый автобус производится в среднем 27 дней. Чтобы сделать достаточное количество техники для нужд региона, нужны значительные ресурсы", — добавил замминистра.