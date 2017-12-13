Почти на 100% сократилось количество нелегальных перевозчиков в Подмосковье

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Их общее число уменьшилось с 1,7 тысячи в начале года до 20 в декабре.

Число нелегальных перевозчиков снизилось в Подмосковье почти на 100%. Если в начале года их количество равнялось 1,7 тысячи, то сейчас их всего 20. Об этом со ссылкой на заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Андрея Середнева сообщил телеканал "360".

"Когда в Москве ужесточили санкции для нелегальных перевозчиков, они все буквально заполонили Подмосковье. Сейчас регион практически полностью справился с проблемой. Если еще в начале года было зафиксировано около 1,7 тысячи нелегалов, то сейчас их не более 20. В этой работе, конечно, помогли и силовые структуры", — отметил Андрей Середнев.

По его словам, легальные частные перевозчики купили с начала года около 1,5 тысячи автобусов и микроавтобусов.