Подмосковные бадминтонисты завоевали медали на всероссийском турнире в Уфе

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бадминтонисты из Подмосковья завоевали медали на всероссийском турнире "Кубок республики Башкортостан", сообщает пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

"В Уфе состоялся всероссийский турнир "Кубок республики Башкортостан" юношеской серии "Yonex Гран-при 2017/2018". Около 300 спортсменов из 16 регионов России в течении четырех дней выявляли лучших в трех возрастных категориях. Подмосковные спортсмены, выступавшие на турнире, собрали коллекцию наград разного достоинства", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в старшей возрастной группе 2002-2003 годов рождения абсолютным победителем турнира стал Егор Вельп. Третье место занял Кирилл Бунков. Пара Егор Вельп/Артур Печенкин обыграла в решающей игре Всеволода Пчелинцева/Александра Гурьянова (Нижний Новгород). В женской парной категории Елена Филиппова заняла первое место с Валерией Рудаковой (Самара). В финале они разгромили пару из Нижнего Новгорода.

В смешанном разряде в финал турнира вышли три подмосковные пары. Сильнее оказались Егор Вельп/Елена Филиппова, они первые. Артур Печенкин/Ксения Сидорова — вторые. Бронза досталась дуэту Всеволод Пчелинцев/Анна Коняхина.