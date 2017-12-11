Детские подгузники начали производить в подмосковной Балашихе

М ОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Компания "Коттон Клаб" открыла в подмосковной Балашихе производство подгузников.

Церемония открытия высокотехнологичного комплекса по производству подгузников состоялась сегодня в деревне Соболиха подмосковной Балашихи. Об этом сообщил телеканал "360".

На церемонии присутствовали представители регионального Минивеста, директор департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов, президент группы компаний "Коттон Клаб" Маралбек Габдсаттаров и глава Балашихи Сергей Юров.

Как рассказал Маралбек Габдсаттаров, президент группы компаний "Коттон Клаб", новые мощности производства или новые линии вводятся в строй ежегодно. По его словам, сейчас производится около 14 торговых марок в разных категориях продуктов.

"У нас действует полный производственный цикл. Мы нацелены на социальную ответственность, поэтому задача компании — создание новых рабочих мест, высококачественных изделий, налоговых поступлений в бюджеты, в том числе Балашихи", — подчеркнул Маралбек Габдсаттаров.

В свою очередь, глава Балашихи Сергей Юров рассказал о планах открытия на территории городского округа технопарка, и одним из его первых резидентов, как уточнил Сергей Юров, может стать компания "Коттон Клаб". Чтобы расширить производство компании требуется 11 гектаров площадей.

Сергей Юров отметил, что "Коттон Клаб" — одна из крупнейших компаний на территории Балашихи. В числе ее сотрудников больше двух тысяч человек, и компания развивается, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Главы Балашихи подчеркнул, что в планах — борьба с крупнейшими транснациональными компаниями на рынке.

"Обсуждаем дальнейшие проекты по расширению производства. Компания занимает активную социальную позицию — это касается подходов к работникам, участия в социальных проектах, вопросов экологии", — рассказал Сергей Юров.

Новый корпус занимает площадь в 2,5 тысячи квадратных метров, установлено японское оборудование. В день предприятие выпускает до 190 тысяч подгузников. На двух линиях работает около 200 человек. Расширение производства намечено на следующий год.