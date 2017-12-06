Новое пожарное депо открыли в городском округе Шаховская

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новое пожарное депо, построенное в рамках губернаторской программы "Безопасность Подмосковья", ввели во вторник в эксплуатацию в городском округе Шаховская, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Новое депо обеспечивает прикрытие пожарной охраной 30 населенных пунктов с общим населением свыше 2,5 тысячи человек. Благодаря вводу этого депо прикрытие территории городского округа Шаховская всеми видами пожарной охраны теперь доведено на 100%", — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, обеспечены условия для своевременного прибытия пожарных расчетов в любую точку на территории городского округа (для города время прибытия не должно превышать 10 минут, для сельской местности — 20 минут).

Пожарное депо построено с соблюдением всех современных требований по оснащенности и оборудованию. В здании есть учебный класс, комнаты для отдыха и приема пищи и другие помещения. В просторном гараже размещена новая пожарная спецтехника, также закупленная по губернаторской программе. Кроме того, на территории депо расположен спортивно-тренировочный комплекс, где пожарные будут совершенствовать свои спортивные и профессиональные навыки.

"С 2013 года на территории Московской области по губернаторской программе "Безопасность Подмосковья" введено в эксплуатацию уже 78 новых депо. Благодаря этому уровень прикрытия территории Московской области всеми видами пожарной охраны уже удалось повысить с 77% (в 2013 году) до 96%", — отметил Пестов.

По его словам, с начала 2017 года поставлено на боевое дежурство уже пять новых пожарных депо, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще два депо.