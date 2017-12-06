Более 2 тыс жалоб на незаконную перепланировку поступило в ГЖИ Подмосковья

МОСКВА, 6 дек — РИА Недвижимости. Более двух тысяч жалоб на незаконную перепланировку в многоквартирных домах поступило от жителей в 2017 году, сообщил журналистам руководитель Государственной жилищной инспекции Московской области Вадим Соков.

"С начала года к нам в инспекцию поступило больше 2 тысяч обращений с жалобами на перепланировку и переустройство квартир", — сказал Соков.

По его словам, подтвердились более 70% жалоб на незаконную планировку и переустройство квартир в Московской области. "Там, где жалобы подтверждаются, мы начинаем привлекать владельцев квартир к административной ответственности. А органы местного самоуправления выдают предписания на возврат конструкций в исходное состояние. Однако почти 30% жалоб не обоснованы — люди просто начинают клеить обои или менять паркет, а соседи уже жалуются на проведение капитальных работ и перепланировку", — отметил Соков.

В соответствии с законодательством, нарушителя правил перепланировки и переустройства жилой недвижимости налагается административный штраф за незаконную перепланировку квартиры в соответствии со статьей 7.21 КоАП РФ. Размер взыскания установлен в пределах от 2 до 2,5 тысяч рублей.