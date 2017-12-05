Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в Подмосковье

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Показатель смертности от болезней системы кровообращения в Московской области снизился на 15,1%.

Показатель смертности от болезней системы кровообращения в Подмосковье за 10 месяцев текущего года снизился на 15,1%. Такие данные приводит Росстат. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.

Сейчас регион находится на втором месте в Центральном федеральном округе по показателю смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с 2016 годом за 10 месяцев текущего года в регионе от болезней системы кровообращения умерло на 5 459 человек меньше.

Глава подмосковного Минздрава Дмитрий Марков заявил, что в области благодаря диспансеризации было выявлено более 51,7 тысячи случаев болезни сердечно-сосудистой системы.

По словам министра здравоохранения региона, в области улучшается система маршрутизации при подозрении на острый коронарный синдром. Помощь пациентам с таким диагнозом оказывают в 10 сосудистых центрах и 12 первичных сосудистых отделениях региона. Туда отправляются 86% пациентов, имеющих такой диагноз. Всего в Московской области в 2017 году врачи провели на 27% больше высокотехнологичных операций на сосудах, чем в 2016 году. Было сделано 8,4 тысячи таких операций.