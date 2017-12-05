Подмосковье стало лидером по развитию событийного туризма

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Московскую область в 2016 году посетили более 12 миллионов туристов.

Подмосковье победило в Национальном рейтинге по развитию событийного туризма за 2016 год. Главный приз был вручен министру культуры Московской области Оксане Косаревой. Московский регион также стал лидером по темпам развития туризма на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме и удостоился награды "За инновационное развитие региона".

"Мы новички на рынке туризма и, можно сказать, ворвались на этот рынок, потому что в 2013 году, когда нам передали полномочия по развитию туризма, не было ничего — ни рейтинга гостиниц, ни путеводителя, ни понимания того, как туризм развивать", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Она отметила, что за 2016 год региональный бюджет пополнился на четыре миллиарда рублей за счет налогов с туристической деятельности.

"По итогам 2016 года более четырех миллиардов рублей в бюджет области принесли налоги от гостиниц. Это не говоря про создание новых рабочих мест. Туризм — это развитие территории, это доходы. У нас нет такого туристического потока, как в Барселоне, но в прошлом году больше 12 миллионов туристов посетили наш регион", — отметила Оксана Косарева.

Каждый год в регионе проводится около 60 тысяч мероприятий. Гранты на развитие получили три подмосковных проекта: Музей десерта, усадьба-музей Мелихово на создание метеостанции и фестиваль "17 мгновений весны" имени Тихонова.

"Он <фестиваль "17 мгновений весны" — прим. ред. > пройдет в день рождения Тихонова в феврале 2018 года в Павловском Посаде. В доме Тихонова сейчас идет реконструкция, и в следующем году будет открыт музей", – сказала Оксана Косарева.

В этнопарке "Кочевник" идет реконструкция русской деревни времен Сергия Радонежского. На данный момент обсуждаются планы по воссозданию деревянной Сергиево-Посадской Лавры, которая была сожжена кочевниками в XV веке.

В прошлом году в Московской области был запущен "Усадебный экспресс", охвативший 28 усадеб. В общей сложности услугами экспресса воспользовались 1 500 пассажиров.

В скором времени планируется запуск "экоэлектрички", для которой в следующем году откроются восемь экологических маршрутов, в том числе на фестиваль соколиной охоты и страусиную ферму.

В 2018 году в Подмосковье запустят "промпоезд" по местам промышленной архитектуры. Этот маршрут будет пролегать через платочную мануфактуру в Павловском Посаде, а также еще две заброшенные фабрики.

По мнению экспертов, основные группы туристов региона – москвичи, проводящие выходные дни в области, и, собственно, сами жители региона. Для удобства туристов в Московской области разработан сайт welcome.mosreg.ru и приложение "пульс Подмосковья". Первый в большей степени адаптирован для москвичей и гостей области, а второй – для резидентов.